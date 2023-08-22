Белорусские лифты стали проблемой для Риги. Что с ними не так?

Опубликовано: 22.08.2023 12:49 , Обновлено: 22.08.2023

Марис Озолиньш, управляющей недвижимым имуществом Риги, рассказал, что обслуживание белорусских лифтов становится серьезной проблемой для города.

Дело в том, что такие лифты установлены в старых домах, построенных еще в советское время. Устройства были произведены в Беларуси на могилевском заводе, а закупить там что-либо для техобслуживания лифтов Рига не может из-за введенных в отношении Беларуси санкций, написала delfi.lv.

Марис рассказал, что сейчас детали, необходимые для ремонта, заказывают в другом месте, и это выходит дороже. Кроме того, некоторые лифты не мешало бы заменить, а не ремонтировать, но устройства других производителей имеют иные технические параметры, а это значит, что проемы лифтов в здании придется переделывать.

Тем не менее, так как запчасти к старым белорусских лифтам покупать становится все сложнее, возможно, управлению города придется пойти на закупку новых лифтов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, сколько лифтов застревает в Минске каждый день:

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