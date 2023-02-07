Белавиа пообещала летать в Турцию несмотря на землетрясения и снежный шторм

Опубликовано: 07.02.2023 18:36 , Обновлено: 31.03.2024

Белорусский авиаперевозчик, компания Белавиа сообщила, что в курсе происходящего в Турции. В пресс-службе компании рассказали, что знают про землетрясения и снежный шторм в этой стране, но продолжат летать туда.

“В Турции, кроме разрушительного землетрясения, зафиксирован снежный шторм; снегопады затронули также Грузию и Армению. Но несмотря на это, сообщаем: «Белавиа» выполняет рейсы в штатном режиме согласно расписанию.

Во время полета вы в надежных руках команды Белавиа”, - заявили там.

Ранее стало известно, что дочерняя компания крупнейшего в Турции поставщика услуг наземного обслуживания в аэропортах TAV Airports, Havaş, предупредила, что не сможет обслуживать самолеты из Беларуси, России и Ирана американского и европейского производства, в частности, Boeing и Airbus.

Турция запретила обслуживать белорусские Boeing