Турция запретила обслуживать белорусские Boeing

Опубликовано: 02.02.2023 09:06 , Обновлено: 02.02.2023

Дочерняя компания крупнейшего в Турции поставщика услуг наземного обслуживания в аэропортах TAV Airports, Havaş, предупредила, что не сможет обслуживать самолеты из Беларуси, России и Ирана американского и европейского производства, в частности, Boeing и Airbus.

Как пишет издание Haber Aero, приказ о временном отказе в обслуживании касается технического обслуживания самолетов, направляющихся из России и Беларуси и оснащенных более чем на 25% деталями американского производства.

В «черный» список попали более 170 самолетов, в том числе 7 белорусских. А из авиакомпаний там оказалась «Белавиа».

В письме Havaş также упоминаются бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650, принадлежащие Роману Абрамовичу.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон потребовал от Анкары соблюдать американские санкции, введенные в феврале против российских и белорусских авиаперевозчиков, и прекратить снабжать запчастями и топливом их самолеты, произведенные в США.

В материале сказано, что США оказывают на Турцию давление и грозят последствиями, к примеру штрафами, тюремными заключениями и потерей экспортных привилегий.