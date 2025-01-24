Бассейн, боулинг и скалодром. В США решили построить бункер для более 600 богатейших людей мира

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Опубликовано: 24.01.2025 16:14 , Обновлено: 24.01.2025

Недалеко от столицы США решили построить подземный бункер стоимостью 300 миллионов долларов для 625 богатейших людей мира. Ожидается, что внутри будет несколько бассейнов, рестораны, боулинг и даже стена для скалолазания. Такое укрытие запланировали соорудить на случай ядерной войны, передала британская газета The Daily Mail.

Подземный бункер “Орлиное гнездо” решили построить недалеко от Вашингтона, штат Вирджиния. Кроме вышеперечисленных удовольствий, гостей будут ждать матрасы с эффектом памяти, мраморные полы и рестораны с “изысканной кухней, которые смогут посоперничать с элитными курортами”.

Стены бункера планируют сделать взрывоустойчивыми, а внутри него — разместить вооружённую охрану и современные датчики движения, что позволит «противостоять любым внешним угрозам и обеспечить жителям спокойствие», сообщило издание.

По данным The Daily Mail, интерес к подобным проектам выражают такие люди, как Ким Кардашьян и медиамагнат Марк Цукерберг. Планируется, что клиентам предложат четыре категории привилегий, где даже «уровень для начинающих» ориентирован на успешных руководителей, а «членство в убежище» будет доступно только по приглашению.









































Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Это произошло примерно спустя сутки после того, как американская газета The New York Times написала, что администрация Байдена дала разрешение на нанесение ударов по территории России ракетами ATACMS. Кроме основных положений, касающихся непосредственно РФ, в ядерной доктрине упомянули и Беларусь.

Путин экстренно подписал новую ядерную доктрину России. Что в ней написано про Беларусь?