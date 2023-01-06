Байден разрешил передать Украине «убийц танков»

Опубликовано: 06.01.2023 10:02 , Обновлено: 06.01.2023

Президент США Джо Байден разрешил поставить Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые называют «убийцами танков». Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

«M2 Bradley — это не танк, но “убийца танков», — заявил он.

По словам Райдера, Bradley — это бронированный автомобиль, который может транспортировать механизированную пехоту в бой в поддержку как наступательных, так и оборонительных операций.

БМП «обеспечат уровень огневой мощи и брони, который принесет преимущества на поле боя», добавил представитель Пентагона.

Подробности он пообещал рассказать уже 6 января. В пакет военной помощи могут войти десятки «убийц танков», пишут американские СМИ. Кроме того, их планируют отправить вместе с сотнями противотанковых управляемых ракет.

Как отметило агентство Reuters, БМП Bradley предназначены для перевозки солдат на передовую, они оснащены 25-миллиметровой пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Эти бронемашины использовались армией США в качестве основного средства передвижения войск с 1980-х годов.

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К слову, в США в строю находится 3 700 машин разных модификаций, и еще 2 800 единиц техники законсервированы на хранении.

Новые поколения машин получили защиту от противотанковых мин; цифровую систему управления бортовыми комплексами; современную навигационную систему; комплекс цифрового управления огнем; прибор ночного видения; технологию целеуказания для ракетного комплекса с максимальной точностью и тепловизор для командира с камерами повышенного разрешения.

По шоссе Bradley развивают скорость 66 км/ч и 40 км/час по полю. Запас хода 483 км.

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Кстати, Франция пообещала поставить Украине бронеавтомобиль AMX-10 RC, которые, как и американские БМП Bradley, называют «легкими танками».

Кроме того, Германия решилась отправить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot.