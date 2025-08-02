Байден предрек "темные времена" для США при Трампе

Опубликовано: 02.08.2025 09:20 , Обновлено: 02.08.2025

Бывший президент США Джо Байден заявил, что Америку ждут «темные времена» под руководством Дональда Трампа. По его мнению, сейчас что исполнительная власть, «похоже, делает все возможное, чтобы разрушить Конституцию», передало CNN.

«Они слишком часто делают это при поддержке Конгресса, который просто сидит в сторонке и действует с разрешения высшего суда страны. Боже мой, какие решения они вынесли», — сказал Байден, выступая на ежегодном торжественном собрании Национальной ассоциации юристов в Чикаго.

Он также добавил, что США “находится на таком этапе американской истории, который отражается в каждом жестоком обращении исполнительной власти, каждом ограничении основных свобод, каждом разрушении давних устоявшихся прецедентов».

При этом Байден ни разу не назвал Трампа по имени, вместо этого называя его «этим парнем», и утверждал, что американский народ начинает осознавать необходимость судебного контроля над исполнительной властью.

«Судьи важны. Суды важны. Закон важен, и Конституция важна. Думаю, многие американцы начинают понимать это под тем давлением, которое мы сейчас испытываем из-за этого человека на посту президента. О, приготовьтесь, ребята, это только начало», — добавил экс-президент.

Ранее Telegraf.news писал, что президент США Дональд Трамп в сообщении на платформе Truth Social заявил, что в ответ на «крайне провокационные» заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «соответствующих регионах». Он подчеркнул, что эта мера носит превентивный характер и призвана подчеркнуть серьёзность ситуации.

США отправили две ядерные подлодки в ответ на «крайне провокационные» слова Медведева