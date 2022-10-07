Зеленский не требовал от стран НАТО нанести ядерный удар по России

Опубликовано: 07.10.2022 08:05 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь Владимира Зеленского сообщил, что российские СМИ переврали слова президента Украины. По его словам, Владимир Зеленский не призывал НАТО нанести по России превентивный удар.

«Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет», — написал Сергей Никифоров в фейсбуке. Представитель Зеленского уточнил, что ы вызвавшем резонанс отрывке видеовыступления на мероприятии в австралийском Институте Лоуи президент Украины вообще говорит о ситуации до 24 феараля.

И на самом деле, в том видео нет ни слова про ядерное оружие.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: „Ах, ты так, ну вот держи от нас!“ Пересмотреть применение своего давления, порядок применения», - говорил Владимир Зеленский.

Кстати, во время выступления Зеленского его переводчик сказал, что он призвал к “превентивным ударам”, но затем исправился, сказав “превентивные действия”.

А советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в социальных сетях, что сообщения о том, что глава Украины призывал к превентивному ядерному удару, были “фейковыми”.

“Еще одна ру-подделка. 1. @ZelenskyyUa ничего не сказал о превентивном ядерном ударе по РФ. 2. Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил превентивно наметить последствия для России и усилить удары по ней — санкции и вооруженную помощь США”, - написал Подоляк.

Ранее Телеграф сообщил, что в некоторых российских СМИ не только переврали сами слова Владимира Зеленского, но и спосоишм потом у пресс-секретаря Кремля Пескова, что он про это думает.

Новость Телеграф