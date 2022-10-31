Байден «повысил голос» на Зеленского — NBC. Но тот не остановился

Опубликовано: 31.10.2022 17:02 , Обновлено: 04.07.2024

Сразу несколько американских изданий одновременно сообщили о «трениях» и конфликтах между президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским после начала войны. По информации изданий, Зеленский давит Байдена из-за поставок вооружения, чем Вашингтон очень недоволен. Однажды дошло даже до повышения голоса, пишут СМИ.

Байден «вышел из себя»

На телеканале NBC 31 октября заявили, что в одном из телефонных разговоров в июне 2022 года Байден «вышел из себя».

«Американский народ был довольно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине, сказал он, повысив голос, и Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности», — описывают разговор источники.

Они добавили, до этого телефонного звонка 15 июня недовольство Байдена Зеленским копилось в течение нескольких недель.

Тактика Зеленского вызвала «трения»

В свою очередь издание Politico также сообщило, что президент Украины настаивал на военной помощи, но Байден отказывался ее предоставлять. Из-за этого Зеленский часто публично высказывал свое недовольство, заручаясь активной поддержкой членов Конгресса от обеих партий.

В свою очередь, по словам бывших американских чиновников, эта тактика вызвала «трения» между Киевом и администрацией Байдена.

При этом власти Украины продолжают настаивать на поставках дальнобойных ракет, что должны помочь Киеву вернуть Крым.

«Этот запрос получил некоторую поддержку Республиканской партии, в том числе со стороны высокопоставленного республиканца в комитете по иностранным делам Палаты представителей, что может означать усиление давления на Байдена с целью рассмотреть возможность отправки ATACMS или другого оружия в Украину, если республиканцы придут к власти», — отметили журналисты Politico.

В администрации Байден опасаются, что, если поставят систему, что Киев ударит по глубине России. Это, в свою очередь, может привести к эскалации войны.

Кроме того, Зеленский призывал США закрыть небо над Украиной, а также объявить РФ государством-спонсором терроризма. Однако в администрации Байдена отказались делать и то, и другое.

В общем, там не в восторге от такого подхода президента Украины.

Баден попросил не требовать больше оружия

Кстати, ранее похожую ситуацию описывали и в The Washington Post. Там сообщили, что президент США Джо Байден призывал украинского лидера Владимира Зеленского публично не говорить, что поставляемого вооружения от США недостаточно.

Байден сказал Зеленскому по телефону, что «ему будет трудно продолжать просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажется неблагодарным» и будет продолжать критиковать поставки.

Байден тайно попросил Зеленского прекратить требовать больше оружия от США — WP