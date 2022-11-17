Байден поспорил с Зеленским о ракете

Опубликовано: 17.11.2022 10:48 , Обновлено: 04.07.2024

Президент США Джо Байден заочно оспорил комментарий президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракеты, которые упали в Польше во вторник, не были украинского происхождения.

“Это не доказательство”, - заявил Байден журналистам в Белом доме по возвращении из поездки в Азию в четверг, передает Reuters.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он убежден в том, что ракета, которая упала в Польше и унесла жизни двух человек во вторник вечером, не была украинской.

“Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета”, - сказал президент Украины. Он добавил, что, по его мнению, Украине должен был быть разрешен доступ к месту взрыва в восточной Польше.

“Можем ли мы не говорить об окончательных выводах? Имеем ли мы право быть в следственной группе? Конечно”, - потребовал президент Украины.

Замечания Зеленского прозвучали после того, как Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что Украина хочет “совместного расследования” инцидента во вторник со своими партнерами

Ранее Польша и НАТО заявили, что ракета, скорее всего, была выпущена украинской ракетой ПВО, хотя премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, возможно, инцидент был результатом провокации с российской стороны.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть “много признаков” того, что ракета – “скорее всего” российского производства С-300 - была выпущена в рамках противовоздушной обороны Украины и “к сожалению, упала на польскую территорию”.

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