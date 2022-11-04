Байден пообещал "очень скоро" освободить Иран

Опубликовано: 04.11.2022 11:02 , Обновлено: 06.01.2025

Президент США Джо Байден в четверг, 3 ноября, пообещал освободить Иран. И уточнил, что это произойдет "очень скоро".

Такое заявление глава Белого дома сделал во время выступления перед своими сторонниками, которые призвали Джо Байдена обратить внимание н впроктств в Иране.

“Не волнуйтесь, мы освободим Иран. … Они освободятся довольно скоро”, - пообещал Джо Байден.

Байден не стал развивать свои слова и уточнять, какие дополнительные действия он предпримет во время выступления в колледже Миракоста близ Сан-Диего, [link href=“https://www.reuters.com/world/biden-vows-free-iran-west-coast-campaign-speech-2022-11-04/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Reuters.

Ранее Телеграф сообщил, что в соцсетях и СМИ распространяют видео, на котором видно, что над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум подняли флаг возмездия, что обычно считают сигналом к объявлению войны. Накануне The Wall Street Journal, что Саудовская Аравия предупредила США о возможном нападении Ирана на нее и Ирак. Власти Ирана отвергли эти заявления.

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