Даже не обернулся. Журналисты заметили новые странности в поведении Джо Байдена

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Опубликовано: 04.07.2024 16:22 , Обновлено: 04.07.2024

За внешним видом и жестами президента США после после неудачных дебатов с Трампом следят особенно пристально. Вот и в этот раз американские журналисты пожаловались, что Джо Байден шел впереди и игнорировал крики журналистов.

Байдену довелось встретиться с журналистами в среду, 3 июля, когда он посмертно вручил Медаль Почета в Белом доме двум солдатам, участвовавшим в Гражданской войне. После выступления президент США решительно двинулся к выходу. Ему кричали журналисты, но он не остановился.

Такое поведение не характерно для всегда открытого для общения главы Белого дома. Журналисты заподозрили неладное.

А ещё многих заинтриговало присутствие сына президента Хантера Байдена на церемонии. “Что он там делает?” - Задались многие вопросом в соцсети X. Сын главы Белого дома очень пристально и внимательно слушал то, как его отец выступает перед собравшимися.

81-летний Байден сталкивается с растущим давлением - его вынуждают отказаться от президентской гонки. Это результат ужасных результатов после первых дебатов с Дональдом Трампом, которые состоялись в конце июня. Байдену было трудно выражать свои мысли и заканчивать предложения, из-за чего раздавались голоса о том, что в 81 год он, возможно, больше не сможет занимать этот пост.

В среду газета The New York Times сообщила, что сам Байден заявил в разговоре с одним из своих близких соратников, что осознает, “что может не справиться” . По данным газеты, все будет зависеть от того, как президент проведет серию интервью, встреч с избирателями и пресс-конференций, запланированных на июль. Однако сообщения NYT позже были опровергнуты Белым домом.