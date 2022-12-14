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Опубликовано: 14.12.2022 09:06 , Обновлено: 14.12.2022

Президент США Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране. Он назвал это «Законом об уважении к браку»

«Сегодня Америка делает еще один шаг к равенству. К свободе и справедливости не только для некоторых, но и для всех. Потому что сегодня я подписываю Закон об уважении к браку», — написал Байден в своем Twitter-аккаунте.

В документе также прописано признание межрасовых браков, которые когда-то были запрещены. Как завил Байден, верховный суд США впал в крайность, забрав «право у миллионов американцев, которое существовало полвека».

Кроме того, американский лидер высказался и за защиту трансгендерных детей.

Кстати, ранее однополые браки легализовала коммунистическая Куба. Почти 67% проголосовавших граждан коммунистической Кубы отдали свои голоса за легализацию однополых браков и суррогатное материнство.

«Любовь — это уже закон», — сообщил президент Мигель Диас Канель в Твиттере после объявления итогов голосования.