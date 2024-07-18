Байден отменил предвыборные выступления и ушёл на самоизоляцию из-за COVID-19
Президент США Джо Байден в среду, 17 июля, отменил своё предвыборное выступление в Лас-Вегасе. Причиной стал положительный тест на COVID-19. Такую информацию озвучили в Белом доме.
По данным президентской администрации, Джо Байдену пришлось вернуться в Делавэр, где он будет оставаться на самоизоляции. При этом, как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент “продолжит выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени”, сообщило издание Business Insider.
Байдену пришлось сдать тест на коронавирус после легких симптомов, которые появились у 81-летнего политика после поездки в Неваду. По словам врачей, симптомы Байдена ограничиваются насморком, кашлем и общем недомоганием - частота дыхания, температура и уровень кислорода в крови, по словам медиков, остаются в норме.
Сообщается, что Байден вакцинирован и уже получил первую дозу противовирусного препарата “Паксловид” производства компании Pfizer,
Между тем, в соцсетях распространилось видео Байдена в аэропорту - отправляясь в Делавэр и по прибытии на место, как заметили папарацци, политик не надевал маску. Это возмутило многих интернет-пользователей, которые посчитали такое поведение политика крайне беспечным и двуличным в свете строгих ковидных ограничений, которым обязаны были подчиняться граждане в период пандемии.
Ранее Telegraf.news рассказал, что известный невролог Доктор Том Питтс из Нью-Йорка поделился своим диагнозом с телеканалом NBC. По словам специалиста, у президента США Джо Байдена есть явные признаки болезни, которая не позволяет ему управлять США и дальше.
«У него дегенерация мозга» — Нью-Йоркский невролог поставил диагноз Джо Байдену. Какте аргументы привел?