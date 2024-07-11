"У него дегенерация мозга" - Нью-Йоркский невролог поставил диагноз Джо Байдену. Какте аргументы привел?

Опубликовано: 11.07.2024 18:31 , Обновлено: 11.07.2024

Известный невролог Доктор Том Питтс из Нью-Йорка поделился своим диагнозом с телеканалос NBC. По словам специалиста, у президента США Джо Байдена есть явные признаки болезни, которая не позволяет ему управлять США и дальше.

“У него паркинсонизм. Это факт. У него дегенерация мозга . Покажите мне МРТ. Покажите мне, что это не так. Он у него определенно есть”, - был категоричен доктор Том Питтс.

[inf]Паркинсонизм – это не то же самое, что болезнь Паркинсона. Этот термин охватывает его симптомы, но паркинсонизм также может быть результатом других состояний, например, опухоли головного мозга. Это означает дегенеративные изменения в мозге.[/inf]

”… у него есть классические черты нейродегенерации: трудности с подбором слов – и это не просто: «Ой, я не смог подобрать нужное слово». Это вызвано дегенерацией области [мозга] поиска слов”, — заявил врач из Нью-Йорка.

“Обратите внимание, что при повороте [головы] это не быстрый поворот. Это один из признаков болезни Паркинсона — скованность и медлительность движений. У него есть такая характеристика, особенно низкий «голос, который, по их (представителей Белого дома - Ред.) словам, был результатом простуды, гипофония, тихий, монотонный голос, подобный этому, является признаком паркинсонизма. Я мог бы диагностировать его с другого конца торгового центра. Это факт”, - заявил эксперт в интервью NBC.

Невролог добавил, что у президента США также наблюдаются признаки брадикинезии, то есть замедленности движений, которая часто сопровождает заболевания нервной системы.

В то же время, в Белом доме отвергают все заявления о болезни Джо Байдена. Там утверждают, что глава США находится в хорошей для своего возраста форме и у него не наблюдаются никакие симптомы болезни Паркинсона или что-то подобное.