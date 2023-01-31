Байден отказал Украине в истребителях F-16

Опубликовано: 31.01.2023 08:07 , Обновлено: 31.01.2023

Президент США Джо Байден заявил о том, что его страна не будет передавать Украине истребители F-16. Позже в Белом доме объяснили такое решение и так большим объемом поставок вооружения.

Американский президент ответил на вопрос, будут ли США поставлять Киеву боевые самолеты четвертого поколения.

По информации агентства APF, Байден ограничился лишь кратким «нет», не назвав причин.

Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби все же объяснил отказ тем, что Вашингтон и без самолетов F-16 передает Киеву большие объемы вооружений. По его словам, их будут поставлять и в ближайшие месяцы.

К слову, первая партия обещанных США БМП Bradley уже отправили в Украину. Туда вошли более 60 боевых машин, они покинули берега Северного Чарльстона на прошлой неделе.

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А ранее Телеграф писал, что 5 стран НАТО начали консультации о передаче истребителей F-16 Украине