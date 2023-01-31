5 стран НАТО начали консультации о передаче истребителей F-16 Украине

Опубликовано: 31.01.2023 07:00 , Обновлено: 30.01.2023

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок самолётов Украине. В таком же ключе высказался и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Есть и другие страны НАТО, которые не стали отвергать такую возможность.

Глава минобороны Великобритании в понедельник иронично отметил: “Я думаю, что все, что мы знаем обо всех этих [украинских] требованиях, это то, что … первоначальный ответ - нет, а в конечном итоге - да”. Вот и правительство Нидерландов одним из первых заявляло, что не исключает поставки истребителей Украине.

А помощник министра обороны Франции сообщил, что главы минобороны Франции и Украины должны обсудить уже на этой неделе вопрос обучения украинских пилотов.

В Польше, кажется, уже и не сомневаются в поставках самолётов в Украину. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что Киев получил “позитивные сигналы” из Варшавы. А премьер-министр Польши в тот же день осторожно подчеркнул, что его страна будет действовать в консультации с союзниками по НАТО.

“Мы координируем все действия, направленные на укрепление сил обороны Украины, с нашими партнерами по НАТО”, - сказал Матеуш Моравецкий на пресс-конференции, где он объявил о планах увеличить расходы своей страны на оборону до 4% ВВП. Любая возможная переброска истребителей в Украину, по его словам, будет осуществляться “в полной координации” с НАТО.

В свою очередь, заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер заявил на прошлой неделе, что Вашингтон будет “очень тщательно” обсуждать идею поставок истребителей с Киевом и его союзниками, в то время как в других сообщениях говорилось о растущей поддержке этой идеи в Пентагоне.

F-16, сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, стал успешным экспортным продуктом для США в последние годы, что повышает вероятность того, что несколько стран объединятся, чтобы предоставить Украине истребители.