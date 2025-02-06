Опубликовано: 06.02.2025 13:39 , Обновлено: 26.02.2025

Азербайджан уведомил российскую сторону о прекращении деятельности федерального агентства «Россотрудничество» на своей территории. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Report со ссылкой на «хорошо информированные источники».

Издание охарактеризовало этот шаг как «последовательный курс по защите своих национальных интересов» и свидетельство того, что Азербайджан «не намерен терпеть внешнее вмешательство в свои внутренние дела».

В первоисточнике напомнили, что ранее, ещё до инаугурации Дональда Трампа, Баку принял аналогичное решение в отношении американского агентства USAID, которое затем было ликвидировано решением нового президента США.

«Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне, особенно когда такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем, а структура организаций носит откровенно разведывательный характер», — процитировал Report свои источники.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что, по данным азербайджанского издания APA, в связи с крушением авиалайнера Embraer 190 Азербайджан начал подготовку к обращению в международный суд.

Азербайджан начал готовить иск в Международный суд в связи с крушением самолета AZAL — APA