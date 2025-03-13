Азербайджан и Армения завершили переговоры по мирному договору

Опубликовано: 13.03.2025 17:55 , Обновлено: 13.03.2025

Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении заявили о завершении переговоров по проекту мирного договора. Стороны согласовали текст документа и готовы к его подписанию.

Как сообщило азербайджанское издание Report, МИД Азербайджана с удовлетворением отметил завершение переговоров по тексту проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией».

При этом азербайджанская сторона подчеркнула, что ключевым условием для подписания документа является внесение изменений в конституцию Армении для «устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана».

Также Азербайджан настаивает на официальной ликвидации «устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур».

В свою очередь, МИД Армении, как передало издание «Арменпресс», подтвердило заявление азербайджанской стороны, отметив, что Ереван принял предложения Баку по двум несогласованным ранее пунктам проекта и предложил выступить с совместным заявлением о завершении переговоров. Однако Баку предпочёл выступить с односторонним заявлением.

Ереван также заявил о готовности начать консультации с Баку по срокам и месту подписания соглашения.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали об «институциональном мире», который предложил Азербайджану армянский премьер Пашинян.

Премьер-министр Армении Пашинян предложил Азербайджану «институциональный мир»