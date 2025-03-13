Азербайджан и Армения завершили переговоры по мирному договору
Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении заявили о завершении переговоров по проекту мирного договора. Стороны согласовали текст документа и готовы к его подписанию.
Как сообщило азербайджанское издание Report, МИД Азербайджана с удовлетворением отметил завершение переговоров по тексту проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией».
При этом азербайджанская сторона подчеркнула, что ключевым условием для подписания документа является внесение изменений в конституцию Армении для «устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана».
Также Азербайджан настаивает на официальной ликвидации «устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур».
В свою очередь, МИД Армении, как передало издание «Арменпресс», подтвердило заявление азербайджанской стороны, отметив, что Ереван принял предложения Баку по двум несогласованным ранее пунктам проекта и предложил выступить с совместным заявлением о завершении переговоров. Однако Баку предпочёл выступить с односторонним заявлением.
Ереван также заявил о готовности начать консультации с Баку по срокам и месту подписания соглашения.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали об «институциональном мире», который предложил Азербайджану армянский премьер Пашинян.
Премьер-министр Армении Пашинян предложил Азербайджану «институциональный мир»