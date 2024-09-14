Австрия решила отказаться от закупки российского газа в 2025 году. Кем заменят?

Опубликовано: 14.09.2024 08:26 , Обновлено: 14.09.2024

Ведущая австрийская коммунальная компания Wien Energy GmbH заявила, что не будет закупать газ российского производства, начиная с 2025 года. Об этом со ссылкой на заявления руководящих лиц компании сообщило издание Bloomberg.

Компания Wien Energy GmbH, которая снабжает газом более 2 млн потребителей в Австрии и её регионах, приняла решение отказаться от российского газа в новом году. Своё решение компания объяснила соображениями безопасности и желанием обрести “независимость от российского газа”.

В компании заявили, что уже заключили договоры о поставках газа из Северной Африки, Северного моря и с другими мировыми поставщиками сжиженного природного газа в объемах, охватывающих 12% газового потребления в Австрии.

«Все домохозяйства, коммерческие потребители и электростанции будут работать на нероссийском газе в 2025 году», - заявил финансовой директор компании Петер Ханке на пресс-конференции в пятницу.

Там пообещали проверять происхождение закупаемого газа, чтобы знать, что он не российский. Для этого компания будет требовать сертификаты происхождения, которые, по её словам, защищены от подделки и основаны на технологии блокчейн.

Генеральный директор компании Майкл Стребл также пообещал не повышать цены для потребителей, несмотря на то, что альтернативные поставки будут обходиться “немного дороже российского газа”.

Стоит отметить, что до сих пор Австрия оставалась последней из стран ЕС, которая продолжала закупать львиную долю газа в России. Так, доля «Газпрома» на рынке страны зимой 2024 года достигла 97-98%, а по состоянию на май снизилась до 83%

Ранее Telegraf.news писал о том, что дочернее предприятие крупнейшей российской компании “Газпром” опубликовало почти 200 вакансий в разных регионах Беларуси. Согласно информации, предоставленной на официальном сайте государственной службы занятости, зарплаты начинаются от 800 рублей и доходят до 3100 белорусских рублей. В компании разыскивают как простых рабочих, так и сотрудников высшего звена, среди которых начальники, инженеры, экономисты, мастера и прочие.

Зарплата — до 3100 рублей. «Газпром» опубликовал в Беларуси почти 200 вакансий