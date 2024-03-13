Австралиец-миллиардер пообещал построить "Титаник II". Он будет точной копией предшественника

Опубликовано: 13.03.2024 15:50 , Обновлено: 13.03.2024

Австралийский миллиардер Клайв Палмер заявил о намерении построить точную копию Титаника. Об этом багатый австралиец сообщил накануне.

Идею с “возвращением” Титаника Палмер обнародовал ещё 10 лет назад, но многомиллионный проект “заморозился” во время пандемии. Теперь, когда круизные лайнеры снова вышли в море, Палмер вернулся к задумке постройки “Титаник II”.

«Мы очень рады сообщить, что после непредвиденных глобальных задержек мы возобновили сотрудничество с партнерами, чтобы воплотить мечту о «Титанике II» в жизнь. Пусть путешествие начнется», — заявил миллиардер в своем пресс-релизе.

Сейчас партнеры проекта озабочены поиском исполнителя тендера, чтобы к концу года утвердить судостроителя. Первые работы по возведению корабля обещают начать в первом квартале 2025 года. Победителем торгов Палмер желает видеть “кого-то из Европы”, т.к. не верит в то, что “китайские стандарты соответствуют поставленной задаче”.

Его команда уже распространила восьмиминутное видео, в котором можно посмотреть планировку задуманного корабля и то, как могут выглядеть комнаты.

Согласно проекту, корабль планируют построить длинной в 269 метров и шириной в 32,2 метра, что немного шире оригинала. Полагают, что судно с девятью палубами и 835 каютами сможет уместить 2345 пассажиров.

В команде миллиардера рассказали и о “сервисе”, который хотят организовать на корабле. Так, всем пассажирам будет предложено одеваться в стиле 1900-х годов, но это не обязательно. В меню третьего класса предложат тушеные мясные блюда и пюре, которые можно будет отведать за длинными столами в общей столовой – как на оригинальном “Титанике”. Половину кают хотят отвести для пассажиров первого класса.

Анимированная визуализация столовой третьего класса «Титаника II», где гости могут заказать тушеное мясо и пюре. Blue Star Line

«Миллионы мечтали прокатиться на Титанике, увидеть его в порту и ощутить его неповторимое величие. «Титаник II» станет кораблем, на котором эти мечты сбудутся», — сказал Палмер.

Также миллиардер заверил, что хочет повторить Титаник, но “без трагического финала”. По его мнению, судно “может стать кораблем мира для всех стран мира”.

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