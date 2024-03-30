Армия Сербии подняла два Миг-29 из-за неизвестного самолета — "Цель была потеряна"

Опубликовано: 30.03.2024 17:08 , Обновлено: 30.03.2024

В Министерстве обороны Сербии 30 марта сообщили, что обнаружили неизвестный самолет над Валево (в 100 км от Белграда) и подняли пару истребителей МиГ-29.

По сообщению ведомства, самолеты подняли по приказу президента Сербии Александра Вучича, а “дежурные ракетные подразделения ПВД и РЛС продолжили наблюдение за воздушным пространством”.

“При наведении дежурной пары самолетов в зону перехвата цель была потеряна из-за отражения указателей радиолокационной станции. Истребители продолжили полет и в установленном порядке обыскали зону с целью подтверждения ситуации”, — рассказали в Минобороны.

После обыска зоны истребителям приказали вернуться на аэродром базирования, а остальные силы “продолжили регулярное наблюдение и наблюдение за воздушным пространством”, сказано в сообщении.

Вучич заявил, что “будет тяжело, как никогда”

Ранее Telegraf.news писал, что президент Сербии Александр Вучич заявил о “непростых новостях”, которые получил Белград, и предупредил об угрозе “национальным интересам”.

«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов… Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», — написал он в соцсетях.

Президент Сербии заявил о «непростых новостях» за последние 48 часов. Что случилось?