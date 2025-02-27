Археологи нашли на старых кладбищах Польши "внеземной металл". Что это и откуда?

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Опубликовано: 27.02.2025 17:23 , Обновлено: 27.02.2025

Команда из международных учёных обнаружила на старых польских кладбищах украшения, которые были изготовлены ещё в начале железного века. Оказалось, что в составе трёх женских браслетов и булавки содержится "внеземной металл" под названием атаксит — его можно встретить только в метеоритах.

Кладбища Częstochowa-Rakow и Częstochowa-Mirow, где обнаружили находки, относятся к началу железного века и располагаются в 6 километрах друг от друга на юге Польши. Чтобы установить состав материала, из которого сделаны украшения, эксперты использовали рентгенофлуоресцентный анализ и электронный микроскоп.

Атаксит

В общей сложности учёные обнаружили 26 артефактов, минимум четыре из которых содержали то самое метеоритное железо — это три браслета и булавка. Авторы статьи, которую опубликовали в научном журнале Journal of Archaeological Science, предположили, что в 750-600 годах до н.э. космический «ингредиент» могли использовать представители лужицкой культуры для создания определённого мотива в украшениях.

[info_b]Атаксит — железный метеорит редкого типа, содержащий в себе свыше 13% никеля. Из 49 подобных небесных тел, которые упали на Землю, ни один из них не является атакситом (кроме 60-тонного метеорита Гоба, найденного в Намибии в 1920 году).[/info_b]

По словам учёных, использование упавших метеоритов для изготовления предметов было распространённой практикой тысячи лет назад, поскольку похожий артефакт нашли ранее в гробнице Тутанхамона. Метеоритное железо содержится в некоторых типах небесных тел, состоящих в основном из силикатов — солей, в составе которых — кремний и кислород.

Найденное украшение с атакситом

«Несмотря на скромное количество образцов, они составляют одну из крупнейших коллекций метеоритного железа на одном археологическом участке во всём мире, — отметили авторы исследования. По их мнению, это открытие сопоставимо с находками в Древнем Египте, когда археологи обнаружили множество предметов возрастом 5000 лет.

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