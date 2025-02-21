Американским учёным запретили слово «женщина»? В Белом доме отреагировали

Опубликовано: 21.02.2025 12:26 , Обновлено: 21.02.2025

В Агентстве по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разгорелся скандал. Учёным «запретили» использовать ряд слов во внешней коммуникации. Два источника в FDA, пожелавшие остаться анонимными, сообщили агентству Reuters, что как минимум с прошлой недели во внутренних рабочих чатах распространяется список запрещённых слов под названием «Prohibited words».

В списке, с которым ознакомилось агентство Reuters, более двух десятков слов, среди которых «женщина» (woman, women), «инвалид» (disabled), «пожилой» (elderly), «гендер» (gender), «транс» (trans) и другие.

При этом, как отметили источники, никаких объяснений, почему именно эти слова попали в «чёрный список», инициаторы запрета не предоставили.

«Я не понимаю, почему мы не можем использовать слово „женщина“, — сказал один из источников Reuters в FDA. — С такими словами из списка выполнять нашу работу будет практически невозможно».

Учёные опасаются, что ограничения на использование терминов, а также недавние увольнения сотрудников, замедлят процессы проверки медицинских устройств и помешают учёным ставить под сомнение безопасность устройств перед их выпуском на рынок.

Представитель Белого дома заявил Reuters, что большинство слов в списке FDA не нужно было удалять из коммуникаций. Он предположил, что ошибка могла возникнуть из-за неправильной интерпретации чиновниками FDA указа президента Дональда Трампа против «гендерной идеологии».

При этом представитель Белого дома подтвердил, что FDA действительно должно запретить использование слов «гендер», «инклюзия», «идентичность», «разнообразие», «интерсекс», «справедливость», «трансгендер» и «транс» для соблюдения указа.

Пресс-секретарь FDA, в своб очередь, заявил, что у агентства нет официального списка запрещённых слов, и отказался комментировать заявление Белого дома о том, что некоторые слова нельзя использовать.

Источники в FDA сообщили, что, по словам их коллег, список был составлен в Центре устройств и радиологического здоровья (Center for Devices and Radiological Health), в котором работает более 2000 человек и который отвечает за обеспечение безопасности и эффективности медицинских устройств.

Также представитель Белого дома сообщил что, по его информации, более тысячи сотрудников FDA уволены. Увольнения стали частью массовых сокращений в федеральных агентствах, проводимых Департаментом эффективности правительства под руководством Илона Маска.

Ранее, как сообщило издание, другому федеральному агентству здравоохранения в последние недели было предписано удалить из своих сообщений такие слова, как «гендер», «трансгендер», «ЛГБТ» (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры) и «небинарный», чтобы обеспечить соответствие указам, в которых пол указывается исключительно как «мужской» и «женский». И кроме того, предписывается прекращение всех программ по поддержке разнообразия.

В результате Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) удалили общедоступную медицинскую информацию, такую как наборы данных по ВИЧ, и отозвали научные работы, представленные для публикации в научных журналах, для проверки назначенцами Трампа.

Эксперты в области общественного здравоохранения заявили, что изъятие подобных терминов ставит под угрозу возможность рассмотрения медицинских проблем различных социальных групп, включая, например, людей с ВИЧ и ЗППП.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в Центре по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США сообщили, что за 5 месяцев в стране умерло 16 тысяч человек. Причиной столь массового летального исхода стал вирус гриппа, который в нынешнем сезоне обогнал по смертности даже Covid-19.

«Поражает даже самых маленьких» — В США из-за смертоносного вируса за 5 месяцев погибло 16 тысяч человек