США перебросили в Европу «самолет судного дня»

Опубликовано: 01.03.2023 12:54 , Обновлено: 01.03.2023

США перебросили в Исландию свой самолет E-6BMercury, который называют «самолетом судного дня». Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил штатов.

По информации командования ВС США самолет прибыл в Исландию «в ходе выполнения операций».

Вероятно, «самолет судного дня», примет участие в совместных учениях Вооруженных сил США и их союзников в Арктике.

Самолет используется как воздушный командный пункт Стратегического командования ВС США и оснащен автоматизированным комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет, выполняет задачи по обеспечению резервной системы связи со стратегическими атомными подлодками класса Ohio, находящимися на боевом патрулировании.

E-6B Mercury является модификацией пассажирского лайнера Boeing 707−320. Он способен подниматься на высоту до 12,8 км, его практическая дальность составляет 11 760 км.