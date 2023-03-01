США перебросили в Европу «самолет судного дня»
США перебросили в Исландию свой самолет E-6BMercury, который называют «самолетом судного дня». Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил штатов.
По информации командования ВС США самолет прибыл в Исландию «в ходе выполнения операций».
Вероятно, «самолет судного дня», примет участие в совместных учениях Вооруженных сил США и их союзников в Арктике.
Самолет используется как воздушный командный пункт Стратегического командования ВС США и оснащен автоматизированным комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет, выполняет задачи по обеспечению резервной системы связи со стратегическими атомными подлодками класса Ohio, находящимися на боевом патрулировании.
E-6B Mercury является модификацией пассажирского лайнера Boeing 707−320. Он способен подниматься на высоту до 12,8 км, его практическая дальность составляет 11 760 км.