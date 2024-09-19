Американцам разрешили получать паспорта онлайн. Это как?

Опубликовано: 19.09.2024 16:15 , Обновлено: 19.09.2024

Государственный департамент США объявил 18 сентября о том, что теперь американцы могут продлевать свои паспорта через интернет. В ведомстве отметили, что отныне больше не нужно заполнять бумажную форму и отправлять ее по почте, достаточно лишь сфотографировать свой старый паспорт, зарегистрироваться на сайте Госдепартамента и заполнить стандартную форму в электронном виде.

В Госдепе добавили, что требования к продлению паспорта онлайн остаются прежними. «Необходимо загрузить фотографию, оплатить пошлину и продлить паспорт в определенный срок», - заявили в Госдепе.

Там также указали на то, что на данный момент онлайн можно продлить только действующий паспорт взрослого человека, а также это могут сделать только те, кто проживает в США.

«Гражданам США в возрасте 25 лет и старше, срок действия паспорта которых истек в течение последних пяти лет или истекает в следующем году, не придется заполнять или распечатывать заявление, отправлять чек по почте, записываться на прием или делать новую фотографию для паспорта». - сообщили в Госдепе.

Обрабатывать электронный запрос на продление паспорта американцам пообещали в течение стандартного срока - от шести до восьми недель. Впрочем, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, сейчас сроки сократились “примерно втрое”, поэтому новый паспорт придётся ждать и того меньше.

После подачи онлайн-заявки действующий паспорт аннулируют и его нельзя уже будет использовать для международных поездок, то есть по сути человек будет оставаться невыездным до тех пор, пока не получит новый паспорт.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство внутренних дел Беларуси своим постановлением №251 установило новый порядок организации работы с национальным паспортом. В воскресенье, 15 сентября, оно официально вступило в силу.

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