Администрация Telegram объяснила отключение чат-ботов украинских госструктур «ложным срабатыванием»

Опубликовано: 29.04.2024 15:47 , Обновлено: 29.04.2024

Часть чат-ботов украинских спецслужб и официальных госструктур, заблокированных накануне в Telegram, восстановили работу. Представитель компании, управляющей популярным мессенджером Telegram, назвал отключение украинских чат-ботов «ложным срабатыванием».

Так, по данным интернет-газеты “Страна”, восстановил свою работу чат-бот Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и бот «эВорог», куда интернет-пользователи отправляли информацию о расположении российских войск. Впрочем, сообщается, что некоторые чат-боты работают с перебоями.

В комментарии агентству Reuters представитель Telegram заявил, что чат-боты были “временно отключены из-за ложного срабатывания», но затем восстановлены», не вдаваясь в подробности.

Ранее Telegraf.news сообщил, что утром 29 апреля оказались полностью заблокированы чат-боты Службы безопасности Украины (СБУ), Министерства цифровой трансформации Украины, а также ГУР. На фоне этого в мессенджере появились фейковые боты, которые, по мнению представителей ГУР, могли создать те, кто захотел получить личные данные людей, отправлявших украинским спецслужбам информацию о расположении российских войск.

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