Дуров заблокировал в Telegram украинские государственные боты

Опубликовано: 29.04.2024 08:53 , Обновлено: 29.04.2024

Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров исполнил свои обещания и начал блокировать каналы и чат-боты, которые позволяли украинцам собирать информацию о координатах российских войск. Уже заблокировали чат-боты Службы безопасности Украины (СБУ), Министерства цифровой трансформации Украины, а также Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В ГУР назвалиблокировку своего бота в Telegram “необоснованной” и “противоречащей правилам и публичным заявлениям руководства Telegram”.

Там заверили пользователей, которые ранее присылали им данные о расположении российских войск, в том, что их “персональные данные в безопасности”. Одновременно с этим руководство ГУР предостерегло интернет-пользователей от контакта с “ботами со схожими названиями”, которые, по их данным, уже начала создавать российская сторона, чтобы вычислить персональные данные тех, кто передаёт информацию украинским спецслужбам.

В ГУР пообещали “восстановить работу бота на других платформах” и рекомендовали пользоваться для связи только официальными контактами ведомства (WhatsApp, электронной почтой).

Напомним, 24 апреля Дуров заявил, что продолжит банить “аккаунты и ботов, которые собирают координаты для точечных ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию”. Он объяснил это тем, что не хочет, “чтобы Telegram был инструментом насилия”.

Кроме того, Дуров заявил, что получил запросы от компании Apple с требованием заблокировать ряд телеграм-каналов для пользователей iPhone с украинскими SIM-картами.