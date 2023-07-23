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«Адьё всем птичкам!» - Илон Маск анонсировал смену логотипа Twitter

«Адьё всем птичкам!» - Илон Маск анонсировал смену логотипа Twitter
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Американский миллиардер Илон Маск вновь заявил о смене логотипа своей социальной сети Twitter. "Скоро мы скажем "Адьё!" бренду Twitter и, постепенно, всем птичкам", — написал он на своей странице в соцсети 23 июля.

Илон Маск также дал “тонкий намёк”, опубликовав новый предполагаемый дизайн Twitter: он представляет собой английскую букву “Х” на черном фоне.

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“Если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X, завтра мы запустим его во всем мире”, — заявил владелец Twitter.

Он также запустил опрос, предложив пользователям выбрать, какую тему оформления они предпочли бы видеть в качестве темы “по умолчанию”. На момент написания статьи, абсолютное большинство - 74,7% из более миллиона проголосовавших - отдало предпочтение чёрному, а не белому цвету фона.

Вслед за первыми результатами голосования Илон Маск признался, что “обожает отрицательную обратную связь на платформе”, и предупредил о скорой смене бренда. Впрочем, на прямой вопрос подписчиков, когда это произойдёт, владелец соцсети не стал отвечать.

Напомним, 3 апреля миллиардер уже менял логотип своей социальной сети. Вместо синей птички пользователи Twitter тогда увидели собаку, которая также является символом криптовалюты Dogecoin.

Илон Маск изменил логотип Twitter на собаку. Навсегда?

 

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