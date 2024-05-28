«Ад на земле» или «трагическая ошибка»? В ООН и Израиле прокомментировали удар по лагерю беженцев в Рафахе

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Опубликовано: 28.05.2024 10:46 , Обновлено: 26.02.2025

Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев заявил, что город Рафах на юге Газы превратился в "ад на Земле". По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАС, по меньшей мере 45 человек были убиты в палаточном лагере после израильского авиаудара в воскресенье, который премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал "трагической ошибкой".

Филипп Лаццарини, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщил, что некоторые сотрудники “пропали без вести”, а “многие” мирные жители получили ранения. По его словам, “дети и женщины прятались в пластиковых самодельных укрытиях”, а некоторые и вовсе “сгорели заживо”.

“Снимки прошлой ночи свидетельствуют о том, что Рафах превратился в ад на Земле”, — отметил Филипп Лаццарини.

Позже выжившие рассказали, что их семьи собирались ложиться спать, когда удар пришёлся по району Тель-аль-Султан. Там укрывались тысячи людей после того, как Израиль начал наступление на востоке Рафаха.

“Мы молились… Готовили наших детей ко сну. Не было ничего необычного. Затем мы услышали очень громкий шум… Вокруг нас вспыхнул огонь”, — вспоминала одна из женщин, после чего добавила, что “все дети начали кричать”.

Фото: Reuters

Более половины погибших — дети, женщины и пожилые люди, заявили представители здравоохранения в Газе, добавив, что из-за тяжёлых ожогов, полученных некоторыми из раненых, число погибших, вероятно, возрастёт, передал британский телеканал Sky News.

В полевом госпитале Красного Креста в Рафахе наблюдался “очень высокий приток” раненых палестинцев. Многие пациенты поступали с “ужасающими травмами”, осколочными ранениями и серьёзными ожогами. Не обошлось и без ампутаций, рассказал глава делегации Международного комитета Красного Креста в Газе Уильям Шомбург.

Фото: Reuters

Израиль продолжает наступление, несмотря на решение Высшего суда ООН, согласно которому военные действия в Рафахе должны быть прекращены. Кроме того, Международный суд обязал Израиль открыть КПП между Египтом и Газой для доставки гуманитарной помощи.

“Израиль должен немедленно прекратить своё военное наступление и любые другие действия в городе Рафах, которые могут привести к физическому уничтожению палестинских беженцев полностью или частично”, — подчеркнул президент Международного суда Наваф Салам.

Удар по Рафаху нанесли после того, как ХАМАС начал ракетные обстрелы из Газы по Тель-Авиву. Это произошло в воскресенье. Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в результате нападения были убиты начальник штаба ХАМАС и ещё один высокопоставленный чиновник. В свою очередь премьер-министр Нетаньяху заявил, что удар не должен был привести к жертвам среди гражданского населения.

“В Рафахе мы уже эвакуировали около миллиона мирных жителей, и, несмотря на наши максимальные усилия, что-то, к сожалению, пошло трагически не так”, — прокомментировал ситуацию израильский премьер-министр.

Власти заявили, что хотят искоренить боевиков ХАМАС, которые отсиживаются в Рафахе, и спасти заложников, которые удерживаются в этом районе. В свою очередь Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявили, что решение Международного суда необходимо уважать и прекратить боевые действия в Рафахе.

Ранее Telegraf.news писал, что террористы ХАМАС согласились на перемирие на фоне заявлений Израиля о предстоящем наступлении на Рафах — город, где укрылось около миллиона беженцев в Секторе Газа.

ХАМАС предложил «перемирие» после угрозы Израиля атаковать Рафах