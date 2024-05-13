Жители Гватемалы показали видео оползней и нового извержения вулкана после серии землетрясений магнитудой 6,4

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Опубликовано: 13.05.2024 14:28 , Обновлено: 13.05.2024

Сильное землетрясение произошло в Мексике и Гватемале в воскресенье, 12 мая. Местные жители в страхе выбегали на улицу, а спустя какое-то время социальные сети наводнили ролики, на которых показаны ходящие ходуном здания, последствия горных завалов и оползней и новое извержение вулкана Сантьягито, который в 1924 году стал причиной гибели более 5 тыс. человек.

Одно из землетрясений произошло около 6:00 недалеко от мексиканского приграничного города Сучиате, где одноименная река разделяет Мексику и Гватемалу. Эпицентр находился недалеко от побережья Тихого океана, в 16 километрах к западу-юго-западу от того места, где Сучиате впадает в море, сообщило агентство AP.

По предварительным данным Геологической службы США, магнитуда землетрясение составила 6,4, глубина залегания составила порядка 75 километров.

Если власти Мексики не сообщали о каких-либо серьёзных разрушениях, то в более гористых и отдаленных частях соседнего государства зафиксировали серию оползней и горных обвалов. По данным властей Гватемал, обошлось без человеческих жертв.

Местные жители также сняли на видео начало извержения вулкана Сантьягито, включённого в список “декадных вулканов”. Этот список состоит из 16 вулканов, которые Международная ассоциация вулканологии и химии недр Земли определяет как “заслуживающие особого изучения”, поскольку они “представляют потенциальную опасность для людей”. Впрочем, нынешнее извержение, по предварительным данным вулканологов, серьёзными последствиями не грозит.