"Абсолютно скотские условия" - 500 мобилизованных москвичей взбунтовались на границе с Украиной

🎥 Видео

Опубликовано: 06.10.2022 06:47 , Обновлено: 05.10.2022

В сети появились видео, снятое мобилизованными россиянами, предположительно в Белгородской области. Российские военнослужащие, призванные на войну жалуются на "скотское отношение" офицеров, отсутствие обеспечения и нормальных условий. Они заявили, что им выдали списанное оружие.

Мобилизованные москвичи, прибывшие уже почти к самой границе с Украиной, заявили, что их отправили служить в Таманскую дивизию никак официально не оформив.

Они утверждают на видео, что медкомиссии во время мобилизации не было. А еду они покупают сами.

“Отношение скотское офицеров. Мы никому не нужны, подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем, потратили охеренное количество бабок, чтобы просто поесть, и это еще не говоря об амуниции”, - кричит кто-то на видео.

“Мы сейчас находимся в Белгородской области. Нас в районе 500 человек, с оружием. Но при этом мы не приписаны абсолютно ни к какой части. Неделю мы прожили в скотских условиях, абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного довольствия — ровным счетом ничего”, - заявил человек в форме на видео.

“Сейчас также неизвестно, кто куда едет, к какой части приписаны. Оружие на руках, но оно не записано на нас. Это статья 222 УК РФ”, - возмущается мужчина.

Ранее Телеграф сообщил, что российский военный по прозвищу “Людоед” обратился к мобилизованным россиянам с предложением присоединиться к его отряду.

«Из 23 осталось 7. Все в хорошем настроении» — «Людоед» позвал мобилизованных россиян к себе в отряд в Украину