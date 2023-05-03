"Абсолютно грандиозно" - Британский вице-маршал рассказал о серьезности удара по Кремлю

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.05.2023 20:21 , Обновлено: 03.05.2023

Предполагаемая атака беспилотника на Кремль ночью, возможно, и не имела военного значения, но символическая его роль "огромна", заявил вице-маршал авиации Великобритании в отставке Шон Белл.

Британский военный считает, что предполагаемое нападение показало “серьезную брешь” в обороне Кремля и поставило жителей России перед “суровой реальностью войны” накануне празднования 9 мая.

“Это абсолютно грандиозно…Для Путина, который, как известно, немного опасается за свою собственную безопасность, это совершенно ясно демонстрирует, что Украина может протянуть руку и достать до него, даже когда он находится в цитадели Кремля”, - рассказал Шон Белл в эфире Sky News.

По мнению американского военного, если бы это было покушение на жизнь господина Путина, это было бы “более серьезный удар”. Вице-маршал в отставке считает, что целью удара именно был символизм.

“Все это похоже на первые шаги [украинского] весеннего наступления, перед тем, как они действительно перейдут в атаку, чтобы обмануть, отвлечь российские силы в начале этой кампании”, - сделал вывод Шон Белл.

Ранее Телеграф сообщил, что бывший президент России, а ныне заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев под вечер отреагировал на ночную атаку Кремля неизвестными беспилотниками. По его мнению, у России “не осталось никаких вариантов”.

«Не осталось никаких вариантов» — Медведев отреагировал на атаку Кремля