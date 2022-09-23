Абрамович помог освободить британцев из российского плена и подарил им айфоны — The Sun

Опубликовано: 23.09.2022 12:44 , Обновлено: 23.09.2022

Российский олигарх Роман Абрамович сыграл «ключевую роль» в освобождении пятерых британских военных из плена в РФ. Об этом сообщила газета The Sun.

По информации издания, бизнесмен встречал британских пленных Джона Хардинга, Шона Пиннера, Эйдена Эслина, Дилана Хили и Эндрю Хилла на борту самолета, летевшего из России в Саудовскую Аравию.

При этом, британцы не сразу узнали в сопровождающем их человеке Абрамовича. Между ними произошел такой диалог:

— Вы похожи на Романа Абрамовича.

— Потому что я это он, сэр.

Абрамович вручил каждому из мужчин по iPhone 13, чтобы они могли позвонить своим семьям и сообщить, что направляются домой. И он «говорил о футболе с британцами, пока они ели стейк, канапе и тирамису на рейсе из России в Эр-Рияд», пишет британская газета.

По словам одного из пленных 59-летниго Джона Хардинга, помощница Абрамовича, которая летела вместе с ними, сказала, что Роман «сыграл ключевую роль» в их возвращении.

«Довольно необычно думать, что он был причастен к этому, и я даже не смог бы сказать вам, кто он такой, посмотрев на него», — сказал Хардинг.

И добавил: «Он пользуется большим уважением у украинцев, а теперь и у нас — он чертовски много сделал для нас, и мы не могли отблагодарить его в достаточной мере. Он был хорошим парнем, очень милым парнем. Он легенда — мы очень любим его, и я так благодарен за его усилия».

Также главную роль в возвращении британцев сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Напомним, в ночь на 22 сентября стало известно о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией. Киев вернул домой 215 своих военных, из них — более 100 защитников «Азовстали». При этом, по утверждениям украинских властей, России отдали «кума Путина» Виктора Медведчука. И еще 55 военных РФ обменяли на 5 командиров «Азова».

Кроме того, известно об освобождении 10 иностранцев. 5 из них — британцы, которых в самопровозглашенной «ДНР» уже успели провести суд и приговорили к смертной казни.

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