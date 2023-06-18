Абрамович отказывается передать Украине $2,9 млрд от продажи «Челси» — Daily Mail

Опубликовано: 18.06.2023 12:56 , Обновлено: 18.06.2023

Российский олигарх, экс-владелец английского "Челси" Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,9 млрд долларов), вырученных от продажи футбольного клуба. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на источники.

По информации издания, Абрамович хочет, чтобы «существенную» часть денег передали россиянам, пострадавшим от войны. Хотя правительство Великобритании и Еврокомиссия «не согласятся на такой шаг, пока действуют санкции против РФ».

В Daily Mail выразили удивление, что Абрамович, сам находящийся под санкциями, должен «дать согласие» на выделение денег.

По словам источников, деньги наделись передать Украине еще летом 2022 года, затем — в январе 2023 года.

«Теперь мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до того, как к концу года снова наступят суровые зимние условия, но пока нет никаких гарантий, что это произойдет», — сказали собеседники издания.

Напомним, для оформления продажи клуба Абрамовичу пришлось запрашивать разрешение у правительства Великобритании. Еще тогда российский олигарх обещал направить вырученные деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших в Украине.

При этом российский олигарх «выражал желание, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд и направлены на нужды жертв «с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной».

Абрамович передаст Украине $2,8 млрд — СМИ