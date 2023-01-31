Абрамович передаст Украине $2,8 млрд — СМИ

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Опубликовано: 31.01.2023 16:42 , Обновлено: 31.01.2023

Российский олигарх Роман Абрамович передаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов), вырученных от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на The Telegraph 31 января.

[obnovleno_b]Позже эту информацию прокомментировали представители Романа Абрамовича. Они заявили Forbes, что после продажи «Челси» бизнесмен так и не получил деньги за клуб: ими распоряжается правительство Великобритании, а миллиардер в их распределении не участвует.

При этом, как утверждают представители, Абрамович «выражал желание, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд и направлены на нужды жертв «с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной». [/obnovleno_b]

Известно, что для оформления продажи клуба Абрамовичу пришлось запрашивать разрешение у правительства Великобритании. Еще тогда российский олигарх обещал направить вырученные деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших в Украине.

«Правительство находится на грани передачи 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи Романом Абрамовичем «Челси», в фонд для Украины, но еще не получило окончательного одобрения ЕС», — сообщило британское издание.

Однако добавило, что «огромная сумма может быть переведена в пока еще неназванный фонд в течение нескольких недель».