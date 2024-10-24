"А мама когда заберёт?" — В Дубае открыли кафе с песочницей для взрослых мужчин

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Опубликовано: 24.10.2024 18:10 , Обновлено: 24.10.2024

В Дубае открыли кафе для взрослых, где можно не только выпить чашку кофе и съесть круассан, но и провести досуг в весьма необычном формате. Так, в заведении под названием RC Cities гостям предлагают вспомнить детство и поиграть в... песочнице. Для этого авторы идеи создали большую зону с настоящим песком и машинками на пульте управления.

Посетители могут собрать масштабные модели зданий и инфраструктурных объектов, обменяться опытом с единомышленниками и погрузиться в атмосферу творчества и мастерства. Новое кафе уже привлекло внимание многих жителей и гостей Дубая, желающих объединить хобби и приятное времяпрепровождение.

“Вдохновлённый городом, RC Cities — это место, где можно глубоко погрузиться в искусство строительства. Здесь каждый человек должен почувствовать, каково это — строить!” — отметили владельцы необычной кофейни на официальном сайте.

“А мама когда заберёт?” — задал вопрос один из подписчиков TikTok, на что ему тут же ответили: “Когда деньги закончатся”.

Ранее Telegraf.news писал, что испанское бюро RCR Arquitectes и дубайская строительная компания Muraba представили совместный проект супертонкого небоскрёба в ОАЭ. Muraba Veil может стать одним из самых тонких небоскрёбов региона и мира в целом. Планируется, что он будет построен на ширину одной комнаты — всего 22,5 метра.

В Дубае решили построить «самый тонкий небоскреб» шириной в одну квартиру