В Дубае решили построить «самый тонкий небоскреб» шириной в одну квартиру

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Опубликовано: 22.10.2024 11:07 , Обновлено: 24.10.2024

Испанское бюро RCR Arquitectes и дубайская строительная компания Muraba представили совместный проект супертонкого небоскрёба в Дубае. Muraba Veil может стать одним из самых тонких небоскрёбов региона и мира в целом. Планируется, что он будет построен на ширину одной комнаты - всего 22,5 метра.

Высота сверхузкого небоскреба Muraba Veil, по планам застройщика, составит 380 метров. Его строительство уже было одобрено властями и зарегистрировано на административном уровне.

Всего в небоскрёбе планируется 73 этажей, на которых расположатся 131 помещение - от эксклюзивных резиденций с 2-5 спальнями, до оздоровительного спа-центра, напоминающего горную пещеру, ресторана, арт-галереи, корта для игры в падел-теннис, частных конференц-залов и кинотеатра.







