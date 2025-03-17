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Опубликовано: 17.03.2025 08:33 , Обновлено: 17.03.2025

Число погибших в результате обрушившихся на США в выходные дни штормов, торнадо и пыльных бурь возросло до 36 человек. Стихия затронула шесть штатов, оставив после себя масштабные разрушения и оставив без электричества более 340 тысяч американцев.

По состоянию на вечер 16 марта, Национальная метеорологическая служба США сохраняла предупреждение об опасности сильного ветра и торнадо для частей Пенсильвании, Нью-Йорка, среднеатлантических и юго-восточных штатов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией и выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

«Погибли 36 невинных человек, и ещё больше пострадали», — говорится в заявлении Белого дома. Трамп объявил о развёртывании Национальной гвардии в Арканзасе и пообещал помощь властям штатов и местным органам власти, сообщило агентство Reuters.

Наибольшее число жертв зарегистрировали в штате Миссури — 12 человек погибли в пяти округах. Губернатор штата Майк Кихо сообщил, что один человек числится пропавшим без вести, а разрушения зафиксированы в 27 округах. В округе Батлер (штат Миссури) разрушено более 500 домов, церковь и продуктовый магазин. «Парк передвижных домов был полностью уничтожен», — рассказал директор по чрезвычайным ситуациям округа Робби Майерс.

В Арканзасе погибли три человека, 32 получили ранения, сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям штата.

В Канзасе восемь человек погибли в результате ДТП с участием более чем 50 автомобилей, вызванного сильной пыльной бурей в округе Шерман. Многие пострадавшие были доставлены в больницы.

Губернатор Алабамы Кей Айви сообщила о двух погибших в штате из-за непогоды. По её словам, «повреждения зафиксированы в 52 из 67 округов».

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз сообщил о шести погибших в штате и 29 раненых. По предварительным данным, ущерб нанесён 21 округу.

В Техасе три человека погибли в результате аварий, вызванных пыльными бурями вблизи города Амарилло.

По данным Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы, с пятницы по полдень воскресенья было зарегистрировано 39 торнадо, но это число ещё уточняется. Тг-канал о природных происшествиях «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы», в свою очередь, сообщил, что за двое суток в США зафиксировали 74 смерча.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как летом 2024 года очевидцы зафиксировали торнадо под Минском.

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