Литва решила купить немецкие танки Leopard 2

Опубликовано: 17.12.2024 20:45 , Обновлено: 17.12.2024

Власти Литвы подписали соглашение о закупке 44 танков Leopard 2 в рамках того, что литовское правительство называет крупнейшим оборонным проектом в истории страны. Министр национальной обороны Довиле Шакалене подписала документы во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.

Хотя стоимость и сроки поставки в заявлении не были обнародованы, Шакалене сообщила Балтийской службе новостей, что цель состоит в том, чтобы получить танки к 2030 году.

“Соглашение о приобретении Leopard является крупнейшим контрактом, который когда-либо подписывала Литва. Это ключевой этап модернизации наших вооруженных сил и укрепления региональной безопасности, - говорится в заявлении Шакалене. - Новые танки будут способствовать интеграции и взаимодействию вооруженных сил Литвы и Германии”.

Интерес в Литве к танкам Leopard, производимых франко-германским конгломератом KNDS, вновь возрос после начала войны России с Украиной. Вильнюс значительно увеличил свои расходы на оборону. Предыдущее правительство, проигравшее выборы в октябре, обещало тратить на оборону не менее 3% ВВП, начиная с 2025 года, а Гитанас Науседа, многолетний президент Литвы, как цитирует BNS, сказал: “Я надеюсь, что мы сможем достичь 3,5%, а в ближайшем будущем даже 4%”.

Во время своего визита в Германию Шакалене также заверила, что Литва по-прежнему привержена размещению немецкой бригады в Литве, недалеко от белорусской границы. Согласно заявлению, Литва находится в процессе строительства инфраструктуры для 5000 немецких солдат и членов их семей.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко 12 декабря по итогам заседания Совета безопасности рассказал некоторые детали замысла обороны страны на 2026-2030 годы. Среди прочего это подготовка экономики Беларуси к работе “в условиях ведения военных действий”.

Экономику Беларуси начали готовить к работе «в условиях ведения военных действий» — Генштаб