В Польше подсчитали, сколько сотен миллионов потратили на присутствие иностранных войск

Опубликовано: 17.12.2024 08:00 , Обновлено: 17.12.2024

Польская редакция Business Insider сообщила, что в Польше дислоцированы тысячи солдат из стран-союзниц. В первую очередь, из США и Великобритании, но есть представители даже Иордании. По данным другого издания, газеты Rzeczpospolita, большую часть расходов таких подразделений покрывает именно польская сторона.

Газета сообщила, что за последние три года сумма составляла чуть более 200 миллионов злотых ежегодно (170 млн рублей), всего в 2020–2024 годах эта сумма составила 831 миллион злотых (739 млн рублей).

И это ещё не всё. По данным польских СМИ, в указанные расходы не включено финансирование использования польских военных городков. Также в эти суммы не вошли инвестиции в инфраструктуру, например, в создание дорожной системы вокруг американской базы в Редзиково, а также в строительстве других военных объектов, которые Польша обязалась возвести в 2020 году.

В настоящее время в Польше размещено около 10 000 солдат союзных вооруженных сил других стран. Это военнослужащие из США, Великобритании, Франции, Чехии, Румынии, Канады, Эстонии, Хорватии и Иордании. Войска последней страны довольно часто сотрудничают с польским спецназом.

Ранее Telegraf.news писал, что польские СМИ опубликовали данные о том, сколько получают их военные. Как и везде, зарплаты военнослужащих Войска Польского зависят от конкретного звания. Кроме того, многим из них предусмотрены дополнительные выплаты за стаж, особенности работы, или, например, за “разлуку с семьёй”.

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