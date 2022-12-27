9 млн украинцев остались без света — Зеленский

Опубликовано: 27.12.2022 08:50 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 26 декабря сообщил, что из-за обстрелов по объектам энергетики отключили свет у 9 млн жителей страны.

«Конечно, дефицит сохраняется. Отключения продолжаются. По состоянию на этот вечер в разных регионах отключены около девяти миллионов человек», — сказал он.

При этом добавил, что количество и продолжительность отключений все же понемногу уменьшаются.

Напомним, армия РФ начала бить ракетами по украинской энергетической инфраструктуре в октябре. После этого по всей Украине начались аварийные и плановые отключения электричества.

А 16 декабря uосударственная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию в стране.

Кстати, ранее NASA показала фото со спутника, как выглядит Украина после масштабных отключений света по сравнению с сияющими светом Россией, Беларусью и со всей Европой.