36 целей в 13 местах. США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Опубликовано: 04.02.2024 09:41 , Обновлено: 04.02.2024

С вечера субботы, 3 февраля, и в ночь на воскресенье американские и британские войска нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене. По сообщению Пентагона, были поражены 36 целей в 13 разных местах.

Операция началась в 19:20 вечера по йеменскому времени, сообщили в Пентагоне. Американские военные нанесли удары по шести ракетным установкам хуситов, подготовленным к запуску противокорабельных крылатых ракет по кораблям в Красном море.

Затем, с 23:30 по йеменскому времени, были нанесены массированные удары по 36 целям в 13 разных местах в Йемене. Целями были подземные хранилища, командные пункты, ракетные учреждения, места хранения беспилотников, радары и вертолеты.

В заявлении Пентагона указано, что совместная операция в субботу была начата по указанию правительств США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

[inf]Напомним, США 19 декабря 2023 года объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море, а в январе 2024 года нанесли первый удар по объектам хуситов в Йемене. США и Великобритания называют это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

В свою очередь, член высшего политического совета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что американские военные в пятницу, 2 февраля, осуществили серию авиаударов по территории Ирака и Сирии. Как пояснили в Центральном командовании США, это стало ответом на атаку боевиков на военную базу США в Иордании, где неделю назад в результате удара боевого дрона погибли трое американских военных. Президент Джо Байден заявил, что “ответ США, который начался сегодня, продолжится в такое время и в таком месте”, которое они “выберут сами”.

Военные США сбросили 125 бомб по иранским объектам в Ираке и Сирии. Байден пообещал ещё