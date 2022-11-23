«35 на 35» — Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин 23 ноября сообщил о новом обмене пленными с Украиной.
«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35», — написал он в своем телеграм-канале.
Пушилин утверждает, Россия решила вернуть Украине «в основном» бойцов Вооруженных сил.
Также по его информации, в так называемую «ДНР» Киев должен вернуть четырех человек, а в «ЛНР» двух.
В Украине эту информацию не подтверждали.
Ранее обмен пленными проводили 20 дней назад по формуле «107 на 107».
Как писал Телеграф, прокуратура Украины завела уголовное дело после опубликованного в Сети видео с расстрелом российских пленных в Макеевке. Об этом заявил бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.
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