«35 на 35» — Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной

Опубликовано: 23.11.2022 15:54 , Обновлено: 23.11.2022

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин 23 ноября сообщил о новом обмене пленными с Украиной.

«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35», — написал он в своем телеграм-канале.

Пушилин утверждает, Россия решила вернуть Украине «в основном» бойцов Вооруженных сил.

Также по его информации, в так называемую «ДНР» Киев должен вернуть четырех человек, а в «ЛНР» двух.

В Украине эту информацию не подтверждали.

Ранее обмен пленными проводили 20 дней назад по формуле «107 на 107».

Как писал Телеграф, прокуратура Украины завела уголовное дело после опубликованного в Сети видео с расстрелом российских пленных в Макеевке. Об этом заявил бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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