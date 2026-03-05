Сколько продлится война в Иране. Из Пентагона утекли данные о сроках

Опубликовано: 05.03.2026 09:41 , Обновлено: 05.03.2026

В Пентагон, похоже, сделали первые оценки сроков продолжения боевых действий в Иране. И они свидетельствуют, что Минобороны США изначально недооценило всю масштабность войны, которую назвали США и Ирана, пишет издание Politico.

Согласно попавшим в руки журналистов сведениям, Пентагон планирует операцию против Ирана на срок минимум трех месяцев, возможно, и дольше. Война может затянуться до осени.

Такой вывод Politico сделало после того, как Центральное командование США попросило Пентагон предоставить больше офицеров военной разведки для поддержки операций против Ирана. В запросе указан срок: по меньшей мере 100 дней, но, скорее всего, до сентября.

Издание отметило, что стремительное увеличение численности персонала и ресурсов, которые обычно организуются задолго до начала боевых действий, демонстрируют, насколько администрация США не предвидела последствия начала операции в Иране.

“Мы стали свидетелями совершенно спонтанной операции, в ходе которой, по всей видимости, никто на самом деле не понимал и не верил в неизбежность военных действий. Создается впечатление, что они проснулись в субботу утром и решили начать войну”, — заявил Politico экс-дипломат Джеральд Файерштейн.

А в Израиле уже подсчитали, что неделя войны обходится стране в 3 млрд долларов в виде убытков, не считая военных расходов. Сможет ли Иерусалим финансировать боевые действия до осени - большой вопрос. Скорее всего там рассчитывают на более сжатые сроки.

Израиль подсчитал, что война с Ираном обходится в 3 млрд долларов в неделю

Иран пригрозил ответить

Тем времем, в Тегеране, несмотря на ужасающие потери, обещают сопротивление и ответные меры. США совершили «зверство» и «горько пожалеют» о потоплении фрегата, заявил министр иностранных дел Ирана.

«Помяните мои слова: США ещё долго будут горько сожалеть о созданном ими прецеденте», — написал Аббас Арагчи в X.

«Фрегат «Дена», на борту которого находилось около 130 моряков ВМС Ирана, был атакован в международных водах без предупреждения», - обвинил главв МИД Ирана США.