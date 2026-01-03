В столице Венесуэлы взрывы и летают вертолеты. Американские?
Съемочная группа CNN сообщила о нескольких взрывах в Каракасе ночью в воскресенье. После этого некоторые районы столицы Венесуэлы остались без электричества.
«Один из взрывов был настолько сильным, что после него тряслось мое окно», — рассказала корреспондент CNN Осмари Эрнандес, находящаяся в Каракасе.
Журналисты CNN в столице Венесуэлы после взрывов заявили, что слышали звуки самолетов. В то же время другие очевидцы говорили о звуках, издаваемых вертолетами, и даже показали соответствующие видеокадры. Однако подтвердить их природу пока не представляется возможным.
В соцсетях также появились видео взрывов в Каракасе. Местные жители в соцсети X назвали предположительные места ударов. Одно из них — авиабаза Карлота (Carlota).
Очевидец в Каракасе рассказал российском изданию 360.ru, что взрывы могли быть в районе президентского дворца и здания Генштаба. «И, насколько знаю, побережье бомбят, там же базы флота», — рассказал неназванный свидетель.
Воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыто.
Пентагон (Министерство обороны США) не комменттровал происходящее.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американские военные могут провести наземные операции в Венесуэле. Правда, тогда было неясно, речь идет об ударах с воздуха или участии военных подразделений на земле.
До сих пор американские военные лишь наносили удары по судам, предположительно принадлежащим наркоторговцам, в море. Также Трамп заявлял, что США нанесли удар по некоему производству в Венесуэле.
Буквально на днях президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал США заключить сделку и пообещал содействие, в том числе по совместной добыче и торговле нефтью.
Это вторжение. США ударили по резиденции Мадуро и его чиновников. В Каракасе стрельба и взрывы