Это вторжение. США ударили по резиденции Мадуро и его чиновников. В Каракасе стрельба и взрывы

🎥 Видео

Опубликовано: 03.01.2026 10:23 , Обновлено: 03.01.2026

Президент Колумбии заявил, что Венесуэла была "вероломно" атакована со стороны США и призвал мировое сообщество отреагировать.

“Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел. Организации американских государств и ООН необходимо немедленно встретиться”, - написал Густаво Петро.

Однако представитель американской армии отказалась комментировать возможную причастность США к взрывам в Каракасе, пишет The New York Times.

Представители администрации Дональда Трампа заявляют, что им «известны» сообщения о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы, сообщает CBS News.

По предварительным данным, атакованы не менее десяти объектов в Венесуэле. Взрывы раздались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы, сообщает местное издание Efecto Cocuyo.

Удары пришлись и по югу города — району Форт-Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды. Также под удар попала военно-морская база Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны.

Ссылаясь на свои источники, корреспондент Al Jazeera Люсия Ньюман, работающая в Сантьяго (Чили), сообщила, что произошел взрыв недалеко от Фортуны, главной военной базы в Каракасе, или рядом с ней.

«Фортуна — ключевая военная база в этом районе. Сообщается, что по всей территории были слышны серии взрывов, после чего произошло отключение электроэнергии», — сказала Ньюман.

Сообщают, что ВВС США ударили по дому министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.

Тем временем в Каракасе также слышна и стрельба. Очевидцы сообщают о перестрелках в разных районах города. Предварительно, в столице Венесуэлы высадился американский десант.

Движение в центре ограничено. Нанесен еще один удар по авиабазе El Libertador в Маракае.

Сообщают, что истребители Су-30 ВВС Венесуэлы подняты по тревоге на перехват самолетов и вертолетов. Очевидцы заметили в небе американские вертолеты AH-64 Apache и CH-47 Chinook, а также военные самолеты. Но это не точно.

На улицы венесуэльской столицы вывели правительственную бронетехнику.

Тем временем крупные американские OSINT-паблики опознали вертолеты, летающие над Каракасом. Утверждается, что это американские CH-47G Chinook предположительно, из состава 160-го полка специальной авиации.