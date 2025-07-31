Кабмин Польши предложил ввести налог на смартфоны. Сколько обяжут платить поляков?

Опубликовано: 31.07.2025 13:49 , Обновлено: 31.07.2025

Министерство культуры и национального наследия Польши предложил ввести сбор за репрографию для смартфонов, планшетов и других современных устройств. Ожидается, что это принесет авторам до 200 миллионов злотых в год (порядка 160 млн рублей). Министерство заверило, что, согласно документу, платить будут производители и продавцы, а не потребители.

Но, как это часто бывает, все платежи и налоги кладутся на плечи конечных потребителей, так как производители и продавцы все свои расходы включают в цену.

Изначально термин репрография означал копирование информации на копировальном оборудовании. Однако польские чиновники использовали это слово для того, чтобы подчеркнуть, что смартфоны по своей сути - воспроизводят опубликованную информацию часто без соблюдения авторских прав.

Минкульт Польши заверил, что сбор не станет обременительным для потребителей, а компании должны рассматривать его как часть своей «социальной ответственности».

На самом деле в Польше уже существует список устройств, с которых уплачивается сбор (так называемых чистых носителей). Но чиновники почитали, что он устарел. Он включает, помимо прочего, видеокассеты VHS и магнитофоны, но не включает смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией записи. «Список устройств не обновлялся 17 лет», — заявил Мацей Врубель, заместитель главы министерства культуры и национального наследия.

Согласно предложению ведомства, новый сбор для большинства современных устройств составит 1% от цены продажи. Он будет применяться к смартфонам с объёмом памяти более 32 ГБ, планшетам, компьютерам, телевизорам с функцией записи, телевизионным приставкам, жёстким дискам, портативным плеерам, картам памяти и CD/DVD-приводам. Символический сбор в размере 0,01% будет сохранен только для магнитофонов и видеомагнитофонов по законодательным причинам.

«Плата за авторское право является стандартной в развитых странах. Благодаря ей мы можем легально использовать произведения в личных целях без дополнительных сборов», — заявил Врубель.

А что в Беларуси?

Напомним, что на Национальном правовом портале в ноябре 2023 года было опубликовано постановление Совмина Беларуси №771, подписанное Романом Головченко, в котором он определил размер сбора, взимаемого с оборудования, на котором белорусы могут воспроизводить аудиовизуальные произведения “в личных целях”.

Постановление Совмина установило, что производители такого оборудования внутри Беларуси обязаны перевести государству 0,1% от суммы выручки при продаже своей продукции. Импортёры также будут обязаны поделиться 0,1% от стоимости ввезенных устройств. А вот поставщиков «материальных носителей» (кассет, дисков, пластинок и т.п.) обязали оплатить 0,3%.

Головченко установил сбор на продажи кассетных магнитофонов в Беларуси. Зачем?