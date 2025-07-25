Евросоюз урезал помощь Украине на 1,5 млрд евро из-за медленных реформ

Опубликовано: 25.07.2025 17:47 , Обновлено: 25.07.2025

Пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье во время брифинга 25 июля заявил, что Евросоюз переведет Украине в рамках четвертого транша помощи на 1,5 миллиарда евро меньше планируемой суммы. Все из-за не проведенных Киевом реформ, согласованных с ЕС.

По словам Мерсье, власти Украины из 16 запланированных шагов, которые были условиями для получения следующего транша, выполнили только 13. Поэтому вместо обещанных 4,5 миллиарда евро он составит 3,05 миллиарда, заявил представитель ЕК.

“Это частичный платеж, поскольку Украина завершила 13 из 16 реформ, первоначально запланированных для этого четвертого платежа. В настоящее время запрос рассматривается Советом ЕС”, - заявили представитель Еврокомиссии.

В ЕС считают, что Зеленский и правящая партия “Слуги народа” не провели реформу, касающуюся децентрализации, реформу, связанную с нацагентством по розыску и управлению активами, полученными от преступлений, и изменения в отборе судей в Высший антикоррупционный суд.

“Украина просто не завершила все реформы. Но программа Ukraine Facility допускает такую гибкость. Поэтому у Украины есть льготный период, больше времени для завершения реформ, и она может отчитаться о них в будущем, чтобы получить средства”, - уточнил еврочиновник.

Напомним, ранее президент Украина Владимир Зеленский объяснил, почему откатил назад изменения в законодательстве об антикоррупционных ведомствах НАБУ и САП. По его словам, на решение повлияли протесты украинцев, а не угрозы ЕС приостановить путь Украины в свой состав.

На встрече с журналистами Зеленский утверждал, что «уважает» мнение общества.

Зеленский объяснил отказ от реформы антикоррупционных НАБУ и САП протестами украинцев