Звезда российского тенниса Касаткина сменила спортивное гражданство. За кого будет выступать?

Опубликовано: 29.03.2025 18:41 , Обновлено: 29.03.2025

12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства. Отныне 27-летняя спортсменка будет выступать под флагом Австралии, о чём она сообщила в заявлении на своей странице в Instagram.

«С удовольствием сообщаю вам, что Австралия — это место, которое я люблю. Невероятно гостеприимное, и я чувствую себя здесь абсолютно как дома. С гордостью объявляю, что с этого момента буду представлять мою новую родину, Австралию», — написала Касаткина, уточнив, что её заявление на постоянное проживание было одобрено австралийским правительством.

Она поблагодарила семью и тренеров в России, отметив, что всегда будет «уважать свои корни», но «взволнована возможностью начать новую главу» под флагом другой страны. Решение, по её словам, не было лёгким. С переходом под австралийский флаг она станет первой ракеткой этой страны.

Касаткина последние годы не жила в России, осудив внутреннюю и внешнюю политику этой страны.

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