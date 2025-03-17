Новая звезда большого тенниса? 17-летняя россиянка обыграла Соболенко на турнире WTA-1000

Опубликовано: 17.03.2025 10:19 , Обновлено: 17.03.2025

Российская теннисистка Мирра Андреева неожиданно стала чемпионкой на престижном турнире категории WTA-1000, который на прошлой неделе проходил в американском Индиан-Уэллсе. Спортсменку, которой ещё не исполнилось и 18 лет, по итогам этого турнира журналисты окрестили новой звездой мирового женского тенниса.

Мирра Андреева на турнире в Индиан-Уэллсе продемонстрировала фантастическую игру, обыграв двух лучших теннисисток мира последних лет. В полуфинале она сначала обыграла польскую теннисистку Игу Свёнтек, которая занимает второе место в рейтинге WTA, а затем вырвала победу из рук первой теннисистки мира белорусского происхождения Арины Соболенко.

Финальная встреча в Индиан-Уэллсе продолжалась 2 часа 5 минут и по началу белоруска вела в счёте, оставив за собой первый сет. Но два следующих сета достаточно уверенно взяла 17-летняя россиянка, которой удалось не прервать триумфальную серию побед: финал WTA-1000 стал для ней 12-й победой подряд и второй титул в турнире-”тысячнике” Женской теннисной ассоциации. Буквально в феврале Андреева также одержала победу на турнире в Дубае.









На пресс-конференции после игры Соболенко заявила, что “уже хочет реванш”, когда один из журналистов предположил, что своей победой Андреева “дернула тигра за хвост”.

“Возможно, она совершила большую ошибку прямо сейчас, но это нормально. Я позволю ей насладиться этим прекрасным трофеем, - шутя заявила белоруска, после чего уже серьёзно добавила - Нет, я шучу. Я не хочу так говорить. Но, конечно, в следующем матче я выйду и буду бороться еще сильнее. И позабочусь о том, чтобы не совершить ту же ошибку, что и сегодня”.

Кстати, за победу Андреева получит 1 127 500 долларов призовых и почти тысячу очков, что позволило спортсменке подняться в рейтинге WTA сразу на 5 позиций. Соболенко за участие в финале турнира должна получить почти 600 тыс. долларов призовых и плюс 650 очков.

По состоянию на 17 марта 2025 года рейтинг WTA выглядит следующим образом:

Арина Соболенко (Беларусь) - 9606 очков, Ига Свёнтек (Польша) - 7375 , Коко Гофф (США) - 6063 очков, Джессика Пегула (США) - 5361 очко, Мэдисон Киз (США) - 5004 очка, (+5 позиций) Мирра Андреева (Россия) - 4710 очков, (-1 позиция) Жасмине Паолини (Италия) - 4518 очков, (-1 позиция) Елена Рыбакина (Казахстан) - 4448 очков, Чжэн Циньвэнь (Китай) - 3985 очков, (-2 позиции) Эмма Наварро (США) - 3859 очков.

Ранее Telegraf.news рассказал, чтоболее 320 теннисисток смогут рассчитывать на оплачиваемый декретный отпуск на срок до 12 месяцев от Женской теннисной ассоциацией (WTA). Для этого ассоциация сформировала отдельный фонда, из которого спортсменкам планируется выплачивать своеобразное пособие по беременности и родам.

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